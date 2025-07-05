Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя прабабушка
allcafe.ru
Когда я была маленькой, моя бабушка часто готовила эту яично-масляную начинку для блинчиков, и я решила, что пришло время поделиться этим рецептом с вами.
Начинка получается мягкой, нежной и отлично сочетается с тонкими блинчиками, придавая им невероятный вкус.
Для начинки вам понадобятся:
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 2 шт.
Соль — ¼ ч. л.
Как готовить:
- Шаг 1:
Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне.
- Шаг 2:
В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до получения однородной массы.
- Шаг 3:
Когда масло растает, аккуратно добавьте в кастрюлю взбитые яйца. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не подгорали. Как только начинка начнёт густеть, снимите её с огня.
- Шаг 4:
Переложите готовую начинку в мисочку и подавайте с блинчиками.
Этот рецепт — отличный способ порадовать родных вкусным завтраком. Попробуйте и, возможно, он станет вашим любимым.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец