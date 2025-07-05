Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя прабабушка

Когда я была маленькой, моя бабушка часто готовила эту яично-масляную начинку для блинчиков, и я решила, что пришло время поделиться этим рецептом с вами.

Начинка получается мягкой, нежной и отлично сочетается с тонкими блинчиками, придавая им невероятный вкус.

Для начинки вам понадобятся:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне.

Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до получения однородной массы.

Шаг 3:

Когда масло растает, аккуратно добавьте в кастрюлю взбитые яйца. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не подгорали. Как только начинка начнёт густеть, снимите её с огня.

Шаг 4:

Переложите готовую начинку в мисочку и подавайте с блинчиками.

Этот рецепт — отличный способ порадовать родных вкусным завтраком. Попробуйте и, возможно, он станет вашим любимым.