Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Какая же это вкуснятина — начинка для блинов, о которой мало кто знает — так готовила моя прабабушка

Яично-масляная начинка для блинчиков — это прос...

allcafe.ru

Подписаться на Дзен.канал

Когда я была маленькой, моя бабушка часто готовила эту яично-масляную начинку для блинчиков, и я решила, что пришло время поделиться этим рецептом с вами.

Начинка получается мягкой, нежной и отлично сочетается с тонкими блинчиками, придавая им невероятный вкус.

Для начинки вам понадобятся:

  • Сливочное масло — 100 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — ¼ ч. л.

Как готовить:

  • Шаг 1:

Положите 100 г сливочного масла в кастрюлю и растопите его на среднем огне.

  • Шаг 2:

В миске взбейте 2 яйца с ¼ ч. л. соли до получения однородной массы.

  • Шаг 3:

Когда масло растает, аккуратно добавьте в кастрюлю взбитые яйца. Постоянно помешивайте, чтобы яйца прогревались равномерно и не подгорали. Как только начинка начнёт густеть, снимите её с огня.

  • Шаг 4:

Переложите готовую начинку в мисочку и подавайте с блинчиками.

Этот рецепт — отличный способ порадовать родных вкусным завтраком. Попробуйте и, возможно, он станет вашим любимым.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

что делать если завелись клопы

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Интересное в Казани

2 дня назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка

демонтаж полусухой стяжки в Москве

Не у нас

день назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

день назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане продолжают регистрировать границы территориальных зон

Не у нас

21 час назад

Священники объяснили, есть ли шанс на спасение у атеистов и самоубийц

Не у нас

день назад

Компания Archer Aviation начала испытания аэротакси в ОАЭ
Новости Казани
21 час назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

В Казани планируют создать 15 новых платных пар...

Не у нас

2 часа назад

Физики предложили новую теорию квантовой гравитации

Не у нас

3 часа назад

Археологи раскрыли интеллект неандертальцев через отпечаток пальца

Не у нас

4 часа назад

Ученые используют соцсети для оценки успеваемости студентов

Не у нас

9 часов назад

Батюшка Савченко заявил, что проститутки и осужденные не могут быть крестными
Более 250 жителей под Казанью остались без газа
Новости Казани
день назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

Не у нас

9 часов назад

Протоиерей Великанов составил список самых чудодейственных молитв

Не у нас

9 часов назад

Обнаружена связь между древним потеплением и исчезновением пожаров

Не у нас

9 часов назад

Священник объяснил, чьи молитвы Господь не примет
Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией