Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете
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Почему жильцы новостроек чаще болеют: опасные вещества и плесень
Исследования показывают, что жители новостроек подвержены частым заболеваниям из-за химических веществ, выделяющихся из современных стройматериалов.
Что происходит внутри новых домов?
- Летучие органические соединения (формальдегид, бензол, толуол, ксилол) попадают в воздух и раздражают слизистые дыхательных путей.
- Повышенная влажность и недостаточная вентиляция способствуют развитию плесени.
- Споры плесени вызывают аллергию, бронхиальную астму и другие проблемы с дыханием.
Чем опасны химикаты?
Некоторые вещества накапливаются в тканях, ослабляют иммунитет и повышают восприимчивость к инфекциям.
Как защититься?
- Регулярно проветривайте комнаты.
- Устанавливайте приточные вентиляционные клапаны.
- Не закрывайте отопительные приборы экранами — это помогает поддерживать микроклимат, сообщает pg21.
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