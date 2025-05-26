Невидимый яд в вашей спальне: ученые выяснили, почему вы болеете

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Почему в новостройках чаще возникают проблемы с...

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Почему жильцы новостроек чаще болеют: опасные вещества и плесень

Исследования показывают, что жители новостроек подвержены частым заболеваниям из-за химических веществ, выделяющихся из современных стройматериалов.

Что происходит внутри новых домов?

  • Летучие органические соединения (формальдегид, бензол, толуол, ксилол) попадают в воздух и раздражают слизистые дыхательных путей.
  • Повышенная влажность и недостаточная вентиляция способствуют развитию плесени.
  • Споры плесени вызывают аллергию, бронхиальную астму и другие проблемы с дыханием.

Чем опасны химикаты?

Некоторые вещества накапливаются в тканях, ослабляют иммунитет и повышают восприимчивость к инфекциям.

Как защититься?

  • Регулярно проветривайте комнаты.
  • Устанавливайте приточные вентиляционные клапаны.
  • Не закрывайте отопительные приборы экранами — это помогает поддерживать микроклимат, сообщает pg21.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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