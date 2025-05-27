Невидимый яд в вашей квартире: ученые выяснили, почему вы болеете

Почему жильцы новостроек чаще болеют: опасные вещества и плесень

Исследования показывают, что жители новостроек подвержены частым заболеваниям из-за химических веществ, выделяющихся из современных стройматериалов.

В новых домах воздух насыщен летучими органическими соединениями — формальдегидом, бензолом, толуолом и ксилолом. Эти вещества раздражают слизистые дыхательных путей и могут вызвать хронические проблемы с дыханием.

Кроме того, повышенная влажность и недостаточная вентиляция создают благоприятные условия для развития плесени. Споры плесени часто становятся причиной аллергии, бронхиальной астмы и других респираторных заболеваний. Химикаты же имеют свойство накапливаться в тканях организма, ослабляя иммунитет и повышая риск инфекций.

Чтобы защитить здоровье в новостройке, эксперты рекомендуют регулярно проветривать помещения, устанавливать приточные вентиляционные клапаны и не закрывать отопительные приборы экранами, чтобы поддерживать правильный микроклимат в квартире. Эти меры помогут снизить концентрацию вредных веществ и предотвратить развитие плесени.