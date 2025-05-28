Невидимый яд в вашей квартире: ученые обнаружили, почему вы болеете

Почему жильцы новостроек чаще болеют: опасные вещества и плесень

Исследования показывают, что жители новостроек чаще сталкиваются с проблемами здоровья из-за вредных химических веществ, выделяющихся из современных стройматериалов.

Воздух в новых домах насыщен летучими органическими соединениями — формальдегидом, бензолом, толуолом и ксилолом, которые раздражают дыхательные пути и могут вызывать хронические болезни.

Кроме того, высокая влажность и плохая вентиляция способствуют развитию плесени, что часто приводит к аллергиям, астме и другим респираторным заболеваниям. Накопление химикатов в организме ослабляет иммунитет и повышает риск инфекций.

Чтобы защитить здоровье, специалисты советуют регулярно проветривать квартиры, устанавливать вентиляционные клапаны и не закрывать отопительные приборы экранами — это поможет создать комфортный микроклимат и снизить вредное воздействие.