«Несколько детей отмечали день рождения». Массовое убийство подростков в Иркутской области: хроника событий

В Иркутской области произошла страшная трагедия: в СНТ «Горный Байкал» под Байкальском подросток напал с ножом на сверстников во время празднования дня рождения. Погибли пять человек, включая самого нападавшего. Ещё четверо подростков госпитализированы.

По информации издания IRCITY.RU, компания подростков из одной школы собралась вечером 27 мая на даче — с разрешения родителей. В какой-то момент, по словам очевидцев, молодые люди употребляли алкоголь, а затем легли спать. Ночью один из участников вечеринки — 17-летний юноша — напал на друзей. Он смертельно ранил четверых, затем пошёл во второй дом, где поранил ещё троих.

После нападения он поджёг дом и погиб в огне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Тела обнаружили после тушения пожара. Никто из подростков, включая нападавшего, не состоял на учете в КДН.

Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии — у него ранение шеи. Трое других — в удовлетворительном состоянии, они под наблюдением врачей. Все четверо будут переведены в Иркутскую областную больницу.

На месте работает оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Игоря Кобзева. В Байкальск выехали представители региональных властей и специалисты, включая психологов. Город объявил трёхдневный траур.

В мэрии и правительстве региона подтвердили: трагедия произошла во время дня рождения. По словам мэра Василия Темгеневского, причиной стало употребление алкоголя подростками. Он выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей поддержать пострадавших.

Работа по выяснению всех обстоятельств продолжается. Власти планируют провести выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы обсудить меры по предотвращению подобных случаев, сообщает источник.