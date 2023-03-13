Непотребщину устроил: чиновника уволили после праздника для женщин с аниматором в костюме голого мужика
Фото: социальные сети
Первый заместитель главы администрации Сонковского муниципального округа Тверской области Юрий Байков лишился должности после праздника для сотрудниц к 8 Марта, на котором женщин поздравлял аниматор в костюме голого мужика, пишет РИА Новости со ссылкой на главу округа Андрея Гусева.
На минувшей неделе в социальных сетях появилось видео, на котором персонаж в поролоновом костюме голого мужчины танцует перед собравшимися в зале женщинами. Утверждалось, что представление было устроено для сотрудниц администрации к 8 Марта.
История получила большой резонанс.
Оказалось, что автор креативной идеи - первый замглавы администрации.
"Это мероприятие было поручено первому заместителю. И что такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас", - рассказал Гусев.