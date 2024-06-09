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Непопулярные стиральные порошки, которые легко отстирают самые сильные пятна

Без стиральных порошков невозможно представить современную стирку.

Илона Боянова

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Без стиральных порошков невозможно представить современную стирку.

Без хорошего стирального порошка представить свою жизнь трудно. Но как быть с выбором? На кого или на что ориентироваться? Как определить достойный экземпляр, заслуживающий свои деньги, а какому лучше исчезнуть с полок магазинов?

Пятерка лучших стиральных порошков, способных справиться с самыми сложными загрязнениями, была определена экспертами Роскачества. Лидером этого рейтинга стал порошок Burti COLOR, который получил высокую оценку в 5,48 баллов благодаря своей способности эффективно удалять пятна от жира и крови, а также сохранять яркость цвета тканей. Второе место - Аист Колор, который был оценен в 5,4 балла и отмечен потребителями. Reflect занял третье место, набрав 4,95 балла.
На месте под номером четыре расположился Ecover с рейтингом 4,818 балла, благодаря своему экологичному составу. Frosch занял пятое место с оценкой 4,741 балла, также известен своей экологичностью и нежным уходом за тканями. Эти порошки не только эффективно удаляют пятна, но и обеспечивают безопасность для кожи и окружающей среды, сообщает PROGOROD33.

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