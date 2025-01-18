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Неожиданный поворот в деле генерала Попова: в деле не была обнаружена потерпевшая сторона

На фоне подготовки к празднованию 80-летия Вели...

obruchev.mos.ru

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На фоне подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы в России разворачивается сложное судебное дело в отношении бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова. Адвокат генерала, Сергей Буйновский, поделился с журналистами "Коммерсанта" деталями, которые проливают свет на обвинения и отсутствие претензий со стороны ключевых структур.

Отсутствие претензий к генералу

По словам Буйновского, в ходе судебных слушаний представитель Запорожской области заявил, что регион не видит себя пострадавшей стороной в деле о хищении металлоконструкций. Эти объекты, по утверждению юриста, были частью гуманитарной помощи, а не финансируемых из бюджета расходов. Аналогичную позицию занимает и Министерство обороны, не считающее себя финансирующей стороной поставок, что ставит под вопрос наличие потерпевшей стороны в деле, что является ключевым элементом для обвинения в мошенничестве.

Особенности дела Попова

Генерал Попов, обвиняемый в содействии хищению значительных средств, связывает свое отстранение с "сложной ситуацией со старшим начальством". Он утверждает, что проблемы начались после того, как он сообщил о серьезных недостатках в армии. Интересно, что дело против генерал-лейтенанта Олега Цокова, считавшегося главным фигурантом, было закрыто после его смерти.

Финансовые аспекты и обвинения

Следствие утверждает, что Попов был втянут в преступную схему из-за своих ставок на спортивные события и желания решить финансовые проблемы через хищения. Однако Попов отрицает, что был зависим от азартных игр, что подтверждается судмедэкспертизой. Защита настаивает на его невиновности, подчеркивая, что денежные переводы могли быть обычными займами между ним и Цоковым.

Судебная перспектива

Адвокаты генерала предлагают вернуть уголовное дело в прокуратуру для дополнительного расследования и устранения процессуальных недостатков. Это предложение подкрепляется отсутствием явных доказательств ущерба или потерпевших, что делает продолжение дела под вопросом.

Данное дело продолжает вызывать общественный резонанс, освещая проблемы взаимодействия военной и гражданской структур, а также сложности правовой защиты высокопоставленных офицеров в условиях современной России, пишет rbc.ru.

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