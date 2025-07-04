Жесть: стало известно, что обнаружили в гараже у посаженного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Гараж бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова стал центром внимания после того, как в нём были найдены не только дорогие автомобили, но и уникальные исторические ценности. Особое внимание привлёк лимузин ЗиС-110, который использовался в советскую эпоху, в том числе в периоды правления Сталина.

Этот автомобиль был эксклюзивом для партийной элиты и высокопоставленных чиновников, и его присутствие в гараже высокопрофильного чиновника вызвало широкий общественный резонанс. Одни восхищаются вкусом Иванова, другие осуждают его роскошный образ жизни в условиях бедности многих граждан.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова шокировал своей роскошью. Помимо лимузина ЗиС-110 в гараже были найдены автомобили таких престижных марок, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины, как оказалось, принадлежали самому Иванову и его супруге. Обнаружение таких автомобилей у высокопрофильного государственного служащего стало причиной осуждения его излишнего образа жизни на фоне простых людей.

Обвинения и судебное разбирательство

После обнаружения роскошных автомобилей Иванова обвинили в растрате, выводе средств и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет колонии. В 2024 году также обсуждалась версия о госизмене, что осложнило дело. Судебное разбирательство проводится в закрытом режиме. Вместе с Ивановым под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого также запросили 14 лет колонии. Иванов был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате более 3 миллиардов рублей и дополнительных 200 миллионов рублей. Один из эпизодов касается перевода средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед», под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод связан с растратами при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генпрокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его роскошный особняк в центре Москвы, участок на Волге, автомобили и миллионы рублей, хранящихся на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

Недавно стало известно, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться, привлекая внимание как российского общества, так и международных наблюдателей, учитывая масштаб обвинений и возможные политические последствия.