Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола и попросят добавки

Надоели однообразные салаты на каждом застолье? «Киевский» — это ваш шанс разнообразить меню и порадовать гостей необычным и изысканным блюдом.

Этот салат сочетает в себе лёгкость, пикантность и насыщенный вкус, благодаря чему быстро становится фаворитом на праздничном столе.

Основные компоненты для салата «Киевский»:

Куриное филе — 300 г (лучше использовать отварное или запечённое)

Шампиньоны — 200 г (можно взять свежие или консервированные)

Яйца — 3 шт. (варёные)

Маринованные огурцы — 2–3 шт.

Твёрдый сыр — 100 грамм

Красный лук — 1 шт.

Майонез — для заправки

Соль и перец — по вкусу

Зелень — для украшения

Приготовление салата:

Подготовка продуктов:

Куриное филе нарезать небольшими кубиками.

Шампиньоны, если свежие, предварительно обжарить на сковороде; если консервированные — просто нарезать.

Яйца, огурцы и лук мелко нарезать.

Сборка салата:

В глубокой миске смешайте подготовленные ингредиенты.

Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр.

Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

Декорирование и подача:

Готовый салат украсьте свежей зеленью и, если желаете, дополнительными кусочками огурцов или грибов для более эстетичного вида.

Почему салат «Киевский» станет звездой стола?

Уникальный вкус: сочетание куриного филе, грибов и маринованных огурцов создаёт богатый и насыщенный вкус.

Лёгкость приготовления: простой и понятный процесс, не требующий редких ингредиентов или сложных кулинарных навыков.

Визуальная привлекательность: яркие ингредиенты и свежая зелень делают салат привлекательным и праздничным.

Салат «Киевский» — это прекрасная возможность удивить гостей и предложить им что-то нестандартное вместо обыденных блюд. Он не только вкусен, но и выглядит на столе очень эффектно, обещая стать одним из самых обсуждаемых блюд вечера.

