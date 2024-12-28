Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола и попросят добавки
butsko-ekb.ru
Надоели однообразные салаты на каждом застолье? «Киевский» — это ваш шанс разнообразить меню и порадовать гостей необычным и изысканным блюдом.
Этот салат сочетает в себе лёгкость, пикантность и насыщенный вкус, благодаря чему быстро становится фаворитом на праздничном столе.
Основные компоненты для салата «Киевский»:
- Куриное филе — 300 г (лучше использовать отварное или запечённое)
- Шампиньоны — 200 г (можно взять свежие или консервированные)
- Яйца — 3 шт. (варёные)
- Маринованные огурцы — 2–3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 грамм
- Красный лук — 1 шт.
- Майонез — для заправки
- Соль и перец — по вкусу
- Зелень — для украшения
Приготовление салата:
- Подготовка продуктов:
Куриное филе нарезать небольшими кубиками.
Шампиньоны, если свежие, предварительно обжарить на сковороде; если консервированные — просто нарезать.
Яйца, огурцы и лук мелко нарезать.
- Сборка салата:
В глубокой миске смешайте подготовленные ингредиенты.
Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр.
Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.
- Декорирование и подача:
Готовый салат украсьте свежей зеленью и, если желаете, дополнительными кусочками огурцов или грибов для более эстетичного вида.
Почему салат «Киевский» станет звездой стола?
Уникальный вкус: сочетание куриного филе, грибов и маринованных огурцов создаёт богатый и насыщенный вкус.
Лёгкость приготовления: простой и понятный процесс, не требующий редких ингредиентов или сложных кулинарных навыков.
Визуальная привлекательность: яркие ингредиенты и свежая зелень делают салат привлекательным и праздничным.
Салат «Киевский» — это прекрасная возможность удивить гостей и предложить им что-то нестандартное вместо обыденных блюд. Он не только вкусен, но и выглядит на столе очень эффектно, обещая стать одним из самых обсуждаемых блюд вечера.
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