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Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола и попросят добавки

Надоели однообразные салаты на каждом застолье?...

butsko-ekb.ru

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Надоели однообразные салаты на каждом застолье? «Киевский» — это ваш шанс разнообразить меню и порадовать гостей необычным и изысканным блюдом.

Этот салат сочетает в себе лёгкость, пикантность и насыщенный вкус, благодаря чему быстро становится фаворитом на праздничном столе.

Основные компоненты для салата «Киевский»:

  • Куриное филе — 300 г (лучше использовать отварное или запечённое)
  • Шампиньоны — 200 г (можно взять свежие или консервированные)
  • Яйца — 3 шт. (варёные)
  • Маринованные огурцы — 2–3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 грамм
  • Красный лук — 1 шт.
  • Майонез — для заправки
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень — для украшения

Приготовление салата:

  • Подготовка продуктов:

Куриное филе нарезать небольшими кубиками.
Шампиньоны, если свежие, предварительно обжарить на сковороде; если консервированные — просто нарезать.
Яйца, огурцы и лук мелко нарезать.

  • Сборка салата:

В глубокой миске смешайте подготовленные ингредиенты.
Добавьте натёртый на крупной тёрке сыр.
Заправьте салат майонезом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

  • Декорирование и подача:

Готовый салат украсьте свежей зеленью и, если желаете, дополнительными кусочками огурцов или грибов для более эстетичного вида.

Почему салат «Киевский» станет звездой стола?

Уникальный вкус: сочетание куриного филе, грибов и маринованных огурцов создаёт богатый и насыщенный вкус.
Лёгкость приготовления: простой и понятный процесс, не требующий редких ингредиентов или сложных кулинарных навыков.
Визуальная привлекательность: яркие ингредиенты и свежая зелень делают салат привлекательным и праздничным.

Салат «Киевский» — это прекрасная возможность удивить гостей и предложить им что-то нестандартное вместо обыденных блюд. Он не только вкусен, но и выглядит на столе очень эффектно, обещая стать одним из самых обсуждаемых блюд вечера.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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