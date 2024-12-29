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Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым и с собой попросят

Если вы ищете альтернативу традиционному салату...

furshet.lovi-m.ru

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Если вы ищете альтернативу традиционному салату "Оливье" для своего праздничного меню, салат "Киевский" станет отличным выбором. Этот салат быстро завоюет сердца ваших гостей благодаря своему утонченному вкусу и легкости.

Описание блюда

"Киевский" - это салат, который сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные грибы, свежие огурцы и мягкие яйца, завершенные легкой майонезной заправкой. Эта гармоничная смесь ингредиентов обеспечивает богатый вкус и делает салат подходящим дополнением к любому праздничному столу.

Список ингредиентов:

  • Курица (отварная или запеченная) – 300 г
  • Шампиньоны – 200 г
  • Огурцы (свежие) – 2 шт.
  • Яйца (вареные) – 3 шт.
  • Зеленый горошек (консервированный) – 100 г
  • Майонез для заправки
  • Соль, перец по вкусу

Инструкции по приготовлению:

  1. Куриное филе отварить, остудить и нарезать кубиками.
  2. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и также нарезать кубиками.
  3. Огурцы помыть и нарезать тонкими полукольцами.
  4. Шампиньоны нарезать и обжарить до готовности на сковороде.
  5. Соедините в большой миске курицу, яйца, огурцы, шампиньоны и добавьте горошек.
  6. Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите на свой вкус, тщательно перемешайте.

Почему стоит попробовать?

Салат "Киевский" не только вкусен, но и очень красив на вид. Это блюдо не только разнообразит ваш праздничный стол, но и добавит яркие кулинарные впечатления для вас и ваших гостей. Благодаря идеальному сочетанию ингредиентов, каждый укус этого салата будет доставлять настоящее удовольствие.

Салат "Киевский" — прекрасный способ удивить гостей и предложить им что-то новое и оригинальное в отличие от более традиционных блюд.

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