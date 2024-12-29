Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым и с собой попросят
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Если вы ищете альтернативу традиционному салату "Оливье" для своего праздничного меню, салат "Киевский" станет отличным выбором. Этот салат быстро завоюет сердца ваших гостей благодаря своему утонченному вкусу и легкости.
Описание блюда
"Киевский" - это салат, который сочетает в себе нежное куриное мясо, ароматные грибы, свежие огурцы и мягкие яйца, завершенные легкой майонезной заправкой. Эта гармоничная смесь ингредиентов обеспечивает богатый вкус и делает салат подходящим дополнением к любому праздничному столу.
Список ингредиентов:
- Курица (отварная или запеченная) – 300 г
- Шампиньоны – 200 г
- Огурцы (свежие) – 2 шт.
- Яйца (вареные) – 3 шт.
- Зеленый горошек (консервированный) – 100 г
- Майонез для заправки
- Соль, перец по вкусу
Инструкции по приготовлению:
- Куриное филе отварить, остудить и нарезать кубиками.
- Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и также нарезать кубиками.
- Огурцы помыть и нарезать тонкими полукольцами.
- Шампиньоны нарезать и обжарить до готовности на сковороде.
- Соедините в большой миске курицу, яйца, огурцы, шампиньоны и добавьте горошек.
- Заправьте салат майонезом, посолите и поперчите на свой вкус, тщательно перемешайте.
Почему стоит попробовать?
Салат "Киевский" не только вкусен, но и очень красив на вид. Это блюдо не только разнообразит ваш праздничный стол, но и добавит яркие кулинарные впечатления для вас и ваших гостей. Благодаря идеальному сочетанию ингредиентов, каждый укус этого салата будет доставлять настоящее удовольствие.
Салат "Киевский" — прекрасный способ удивить гостей и предложить им что-то новое и оригинальное в отличие от более традиционных блюд.
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