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Неожиданная замена осточертевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола

Когда приближаются праздники, многие задумывают...

aif.ru

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Когда приближаются праздники, многие задумываются о том, как обновить и разнообразить традиционное меню. Отличным выбором для обновления станет салат "Киевский", который легко и быстро готовится, и способен удивить даже самых изысканных гурманов.

Компоненты салата "Киевский"

Салат "Киевский" сочетает в себе такие ингредиенты, как нежное куриное филе, свежие огурцы, яйца, и добавляет зеленый горошек для текстуры. Всё это дополняется майонезом, который связывает компоненты в единую вкусовую гармонию.

Пошаговое приготовление

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе
  • 2 свежих огурца
  • 4 вареных яйца
  • 100 г зеленого горошка
  • Майонез для заправки
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Несколько веточек укропа для украшения

Процедура:

  1. Куриное филе отварить, охладить и нарезать на мелкие кусочки.
  2. Огурцы вымыть и нарезать на маленькие кубики.
  3. Очищенные яйца нарезать на кубики или ломтики.
  4. В салатнике соединить курицу, огурцы, яйца и добавить зеленый горошек.
  5. Заправить все майонезом, добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
  6. При подаче украсить салат измельченным укропом.

Преимущества салата "Киевский"

"Киевский" не только поражает своим вкусом, но и является универсальным решением для любого праздника. Это блюдо подходит для быстрой подготовки, не требует сложных ингредиентов и дополнительных усилий. Его легкость и свежесть делают салат идеальным выбором для праздничного стола.

Открывайте новые гастрономические горизонты с салатом "Киевский", который обязательно станет украшением вашего застолья и привнесет нотку изысканности в праздничные дни.

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