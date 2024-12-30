Неожиданная замена осточертевшего всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его самым первым со стола
aif.ru
Когда приближаются праздники, многие задумываются о том, как обновить и разнообразить традиционное меню. Отличным выбором для обновления станет салат "Киевский", который легко и быстро готовится, и способен удивить даже самых изысканных гурманов.
Компоненты салата "Киевский"
Салат "Киевский" сочетает в себе такие ингредиенты, как нежное куриное филе, свежие огурцы, яйца, и добавляет зеленый горошек для текстуры. Всё это дополняется майонезом, который связывает компоненты в единую вкусовую гармонию.
Пошаговое приготовление
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 2 свежих огурца
- 4 вареных яйца
- 100 г зеленого горошка
- Майонез для заправки
- Соль и черный перец по вкусу
- Несколько веточек укропа для украшения
Процедура:
- Куриное филе отварить, охладить и нарезать на мелкие кусочки.
- Огурцы вымыть и нарезать на маленькие кубики.
- Очищенные яйца нарезать на кубики или ломтики.
- В салатнике соединить курицу, огурцы, яйца и добавить зеленый горошек.
- Заправить все майонезом, добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
- При подаче украсить салат измельченным укропом.
Преимущества салата "Киевский"
"Киевский" не только поражает своим вкусом, но и является универсальным решением для любого праздника. Это блюдо подходит для быстрой подготовки, не требует сложных ингредиентов и дополнительных усилий. Его легкость и свежесть делают салат идеальным выбором для праздничного стола.
Открывайте новые гастрономические горизонты с салатом "Киевский", который обязательно станет украшением вашего застолья и привнесет нотку изысканности в праздничные дни.
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