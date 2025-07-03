Необычная начинка для блинов, о которой все забыли — рецепт моей бабушки
allcafe.ru
Моя бабушка всегда готовила эту удивительную яично-масляную начинку для блинчиков, и теперь я хочу поделиться с вами её рецептом.
Эта начинка — не только необычная, но и невероятно вкусная! Она придаёт блинчикам особенный вкус, а готовится очень быстро.
Вам понадобятся:
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 2 шт.
Соль — ¼ ч. л.
Способ приготовления:
- Шаг 1:
Разогрейте сковороду или кастрюлю, положите в неё 100 г сливочного масла и растопите его на среднем огне.
- Шаг 2:
В миске разбейте 2 яйца, добавьте соль и тщательно взбейте их вилкой.
- Шаг 3:
Как только масло растает, добавьте в кастрюлю взбитые яйца. Постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели, а равномерно прогревались. Как только смесь начнёт густеть, снимите её с огня.
- Шаг 4:
Переложите начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.
Этот рецепт просто идеален для тех, кто любит быстро и вкусно накормить семью. Подавая эти блины, вы точно удивите гостей новым и необычным вкусом!
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