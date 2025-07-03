Необычная начинка для блинов, о которой все забыли — рецепт моей бабушки

Моя бабушка всегда готовила эту удивительную яично-масляную начинку для блинчиков, и теперь я хочу поделиться с вами её рецептом.

Эта начинка — не только необычная, но и невероятно вкусная! Она придаёт блинчикам особенный вкус, а готовится очень быстро.

Вам понадобятся:

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 2 шт.

Соль — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Шаг 1:

Разогрейте сковороду или кастрюлю, положите в неё 100 г сливочного масла и растопите его на среднем огне.

Шаг 2:

В миске разбейте 2 яйца, добавьте соль и тщательно взбейте их вилкой.

Шаг 3:

Как только масло растает, добавьте в кастрюлю взбитые яйца. Постоянно помешивайте, чтобы они не подгорели, а равномерно прогревались. Как только смесь начнёт густеть, снимите её с огня.

Шаг 4:

Переложите начинку в мисочку и подавайте с горячими блинчиками.

Этот рецепт просто идеален для тех, кто любит быстро и вкусно накормить семью. Подавая эти блины, вы точно удивите гостей новым и необычным вкусом!