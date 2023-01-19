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Необъяснимо: в центре Склифосовского на операционном столе внезапно загорелась пациентка

Необъяснимо: в центре Склифосовского на операционном столе внезапно загорелась пациентка

Фото: stv24.tv

В Москве в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пациентка внезапно загорелась на операционном столе во время несложной операции на плече. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

По данным издания, россиянка поступила в больницу с переломом плеча — ей должны были поставить пластину. На операционном столе пациентке вкололи обезболивающее, после чего она заснула. Женщина проснулась от резкой боли из-за того, что она загорелась.

Врачам удалось сбить огонь. В результате пациентка получила ожоги руки, на которой делали операцию, и спины. Также ожоги рук получил хирург, который проводил операцию. Родственники пострадавшей рассказали, что после случившегося медики не извинились и хотели замять произошедшее — в частности, они просили ее не делать фотографии ожогов.

Мужу пациентки в больнице сказали, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания в оборудовании. Огонь быстро распространился, так как белье, на котором лежала россиянка, было пропитано антисептиком.

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