80-я бригада ВСУ, бойцы которой казнили в Макеевке 12 российских военных, базируется во Львове и она тесно связана и сотрудничается с НАТО. Об этом RT сообщил бывший украинский солдат.

По его словам, в 80-й бригаде военных приучали ненавидеть все русское, причем делали это еще задолго до начала спецоперации.

"Обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы", - рассказал бывший украинский военный.

Он ранее сам служил в 80-й бригаде, но перешел на сторону России, после того как украинцы показательно казнили его отца.

Страшные кадры казни 12 русских бойцов в Макеевке появились 18 ноября.