Нельзя даже подберезовик: за сбор этих грибов россиян будут сажать на 9 лет в тюрьму

С 12 октября в РФ вступит в законную силу статья УК РФ о наказании за сбор краснокнижных растений и грибов. Максимальное наказание по ней составит 9 лет лишения свободы.

Поправки в УК внесены были в апреле.

Какие же грибы запрещено собирать? Это полубелый гриб, подберезовик разноцветный, синяк, сыроежка зеленоватая, золотистая и разнолистная, каштановый гриб, ложносвинуха лепистовидная, груздь золотисто-желтый лиловеющий; паутинник фиолетовый; паутинник чешуйчатый; трутовик овечий; трутовик разветвленный или зонтичный, или гриб-баран; спарассис курчавый или грибная капуста; ежовик коралловидный; саркосома шаровидная; лиоция студенистая или скользкая; дубовик обыкновенный или оливково-бурый; дубовик крапчатый; боровик укореняющийся; говорушка подогнутая; млечник древесинный.