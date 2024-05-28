Нейроколобок ВТБ: новый платежный терминал с цифровым ассистентом

ВТБ показал инновационный платежный терминал NeuroKolobok с цифровым ассистентом. Интерактивное устройство с мультимедийным экраном смогут использовать клиенты банка – представители среднего и малого бизнеса – для обслуживания посетителей в магазинах и ресторанах, кафе, отелях и других общественных местах. Это первый на российском рынке прототип «умного» платежного терминала с интеграцией цифрового помощника. Следующим шагом в развитии направления станет интеграция умных цифровых ассистентов из семейства ВТБ.

Устройство может служить онлайн-витриной или отображать меню с возможностью оплаты, может быть «цифровым официантом» для кафе и ресторанов, «цифровым консьержем» для отелей, консультантом в магазинах и других сферах торговли и услуг. Пользователь может не только сделать заказ и оплатить его с помощью терминала, но и получить дополнительную информацию, консультацию от цифрового «специалиста», предложение дополнительных опций или услуг на основе сделанного им выбора. А эквайринг от ВТБ обеспечивает скорость и надежность транзакций с фискализацией по всем требованиям 54-ФЗ.

Презентация устройства прошла на стенде ВТБ в рамках форума «Неделя российского ритейла». Прототип терминала был разработан по заказу ВТБ отечественным разработчиком интерактивной инфраструктуры, умных устройств и программного обеспечения «Нейро-Сити».

Помимо терминала NeuroKolobok ВТБ показал инновационный широкоформатный экран NeuroWall – его можно установить в торговом зале в качестве цифрового консультанта или виртуальной примерочной, на входе в заведение для приветствия гостей или в локации на точке с большой проходимостью для навигации посетителей.

«ВТБ находится в постоянном поиске новых технологичных сервисов для клиентов, чтобы каждый предприниматель и компания нашел у нас максимально удобное и персонализированное решение. Новые устройства станут отличным дополнением линейки доступных нашим клиентам форматов обслуживания покупателей и приема платежей. В будущем каждый клиент сможет получить настроенные под его потребности устройства с уникальным функционалом и сценариями интерфейса, и при этом уже встроенным и готовым к работе эквайрингом от ВТБ», — заявила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

«Финансовая индустрия движется в сторону гиперперсонализации, конвергенции различных технологий и нативного взаимодействия с клиентом. Применяемые в NeuroKolobok и NeuroWall технологии ВТБ позволяют максимально кастомизировать услуги партнеров банка для их клиентов – пользователей, которые ежедневно совершают покупки товаров и услуг. Оба решения позволяют передавать уникальный стиль общения компании с клиентом: при помощи визуальных элементов, голосовых инструментов, набора сервисов мультимедийного терминала. Мы рассчитываем, что появление на рынке платежных терминалов с интуитивно понятным мультимедийным интерфейсом должно обеспечить дальнейшее развитие цифровых ассистентов ВТБ, которые будут решать все больше пользовательских задач для повышения качества жизни. Мы считаем это технологиями будущего», – отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

«Совместно с ВТБ мы работаем над созданием единой бесшовной платформы интерактивного самообслуживания для ритейла — без касс, без терминалов, без витрин, без людей. Кроме исполнения функций консультантов, продавцов, кассиров и официантов платформа позволит собирать и анализировать большие данные — лица, эмоции, носимые устройства, транзакции, предпочтения, маршруты и др. Наш совместный проект может найти применение в самых разных направлениях, ключевые: CyberRetail (витрины и кассы), CyberFood (кафе и рестораны), CyberHotel (отели и гостиницы), CyberMed (клиники и больницы), CyberDoc (МФЦ и госуслуги), CyberOffice (офисные пространства и рецепции)», - отметил Павел Попов, генеральный директор и основатель компании «Нейро-Сити».

В 2024 году ВТБ выступает платиновым спонсором форума «Неделя Российского Ритейла», который проходит в Москве 27-30 мая. На стенде ВТБ демонстрируются как новые, так и уже доступные технологичные решения для приема платежей: ВТБ-касса, торговый и интернет-эквайринг, прием оплаты с помощью смартфона с сервисом ВТБ-SoftPOS и QR-кодов СБП.

Также на стенде можно ознакомиться со специальным предложением, которое ВТБ запустил ко Дню российского предпринимательства - новые клиенты могут получить три месяца бесплатного торгового эквайринга.