Неизвестный мужчина надругался над школьницей в туалете ресторана

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина надругался над школьницей в туалете заведения общепита

В Петербурге полиция ищет неизвестного мужчину, который цинично надругался над 13-летней девочкой в ресторане KFC в туалете заведения общепита, пишет 78.ru.

В полицию пришел отец девочки. Он заявил, что его дочь, будучи в заведении, вышла ненадолго в туалет. Там к ней подошел незнакомец и совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, о которых пострадавшая рассказала родителям.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, силовики прилагают все усилия, чтобы установить личность мужчины и задержать его.

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