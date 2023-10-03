Новости России
· Служба новостей

Неизгладимый след в сердце: 4 предмета из СССР, способных вызвать приступ ностальгии

Неизгладимый след в сердце: 4 предмета из СССР, способных вызвать приступ ностальгии

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Советские вещи до сих пор живут в сердцах всех россиян, которые застали те времена. Воспоминания о них греют душу и сердце.

Фигурные монеты СССР, к примеру, до сих пор пользуются ажиотажным спросом среди коллекционеров. На каждой из них изображались исторические персоны, важные места, монеты посвящали определенным событиям.

А радиоприемник "Весна" был настолько простым и надежным, что аналогов ему до сих пор нет. "Весна" снабжала советский народ новостями, радиоспектаклями и песнями.

Деревянные игрушки ручного производства были частью детства многих. Современным детям трудно понять, насколько теплые эмоции они вызывают.

Комбинезон ГАЗ и вовсе вошел в историю как символ промышленного роста и любви к труду.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Интересное в Казани

40 минут назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

травля крыс от компании

Лонгриды

19 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

цена таргетированной рекламы в месяц в Москве

Новости Казани

день назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Новости Татарстана

16 часов назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»

Новости Татарстана

4 часа назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы
Лонгриды
19 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Интересное в Казани

40 минут назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

Спортивные новости Казани

4 часа назад

Находится на 13-м месте: ФК «Рубин» пожаловался в РФС на нарушения в матче с «Краснодаром»

Новости Татарстана

5 часов назад

Инвестиции в проект достигнут 1,5 миллиарда: в РТ появится завод по производству зерновых рукавов
Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий
Новости Татарстана
2 часа назад

Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

Новости Татарстана

5 часов назад

Оценят и численность населения: в РТ 4 миллиона направят на анализ транспортных и пассажирских потоков

Новости Татарстана

5 часов назад

Это не должно быть единоразовой акцией: жители РТ записали обращение к Минниханову из-за зловонного запаха

Новости Татарстана

6 часов назад

Попал в Книгу рекордов: одна из аллей Татарстана будет названа в честь Владимира Жириновского
ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз