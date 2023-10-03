Неизгладимый след в сердце: 4 предмета из СССР, способных вызвать приступ ностальгии

Советские вещи до сих пор живут в сердцах всех россиян, которые застали те времена. Воспоминания о них греют душу и сердце.

Фигурные монеты СССР, к примеру, до сих пор пользуются ажиотажным спросом среди коллекционеров. На каждой из них изображались исторические персоны, важные места, монеты посвящали определенным событиям.

А радиоприемник "Весна" был настолько простым и надежным, что аналогов ему до сих пор нет. "Весна" снабжала советский народ новостями, радиоспектаклями и песнями.

Деревянные игрушки ручного производства были частью детства многих. Современным детям трудно понять, насколько теплые эмоции они вызывают.

Комбинезон ГАЗ и вовсе вошел в историю как символ промышленного роста и любви к труду.