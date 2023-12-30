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· Ульяна Сенько

Недорогое, но качественное: в Роскачестве назвали марку лучшего шампанского к новогоднему столу

Недорогое, но качественное: в Роскачестве назвали марку лучшего шампанского к новогоднему столу

novyj-god-2022.ru

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Российская система качества озвучила марки шампанского, которые можно смело покупать и угощать себя и своих близких в грядущую новогоднюю ночь. Специалисты исследовали средний ценовой сегмент, который доступен каждому россиянину, и, к счастью, среди него нашлись достойные качественные образцы, пишет PRIMPRESS.

В проверке Роскачества участвовали 500 брендов игристых вин и шампанского от отечественных производителей, чтобы доказать покупателям то, что низкая цена не говорит о плохом качестве популярного напитка для праздничного стола.

Эксперты оценивали вкус, аромат и цвет напитка, и в итого выяснилось, что более чем половина исследуемых образцов оказалась, действительно, приятной на вкус, цену и достойной по качеству, так как по фактическому составу соответствовала всем нормам ГОСТ.

Таким образом, если вы думаете, что купив алкогольный напиток от 500 до 600 рублей, вы разочаруетесь, то это ошибка. Роскачество заявило, что в данном ценовом сегменте большинство продуктов очень достойные.

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