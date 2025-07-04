Стирают намного лучше дорогих, а стоят в разы дешевле: пять лучших стиральных порошков по оценке Роскачества

Роскачество провело масштабное исследование стиральных порошков для цветного белья, проверив 30 различных параметров, включая эффективность удаления пятен, безопасность для тканей и кожи, а также влияние на окружающую среду.

Результаты показали, что для качественной стирки не нужно переплачивать за дорогие марки.

Топ-5 стиральных порошков для цветного белья по версии Роскачества

Аист

Этот российский порошок получил высокие оценки за отличную способность удалять стойкие загрязнения и сохранять яркость тканей даже после нескольких стирок. Burti Color

Известен своей бережной стиркой, эффективно удаляя загрязнения, но не повреждая ткани и не выцветая. Ariel

Этот порошок занимает первое место по эффективности в удалении пятен, не оставляет разводов и сохраняет свежий аромат после стирки. Dosia

Порошок, который сохраняет ткани в отличном состоянии, не деформирует и не выцветает, что делает его идеальным выбором для частых стирок. Reflect

Особенно хорош для удаления жирных и пищевых пятен, а также в сохранении яркости цветов.

Выводы и рекомендации

Рейтинг Роскачества подтверждает, что высокое качество стирки не обязательно связано с высокой ценой. Многие бренды могут обеспечить отличные результаты при доступной стоимости, не нанося ущерба здоровью и ткани. При выборе стирального порошка важно учитывать не только цену, но и его состав, а также влияние на экологию.

Этот рейтинг поможет вам сделать осознанный выбор и обеспечить качественную стирку вашего белья без переплаты за известный бренд.