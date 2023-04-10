Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин рассказал, сколько народу насобирали в ВСУ для контрнаступления, и призвал не смеяться над этим

Киевские власти какими-то невероятными мобилизационными усилиями насобирали боолее 200 тысяч человек для контрнаступления на РФ. Об этом сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, ссылаясь на данные разведки. Его словам приводит РИА Новости.

"У них собрано порядка 200, по некоторым источникам — до 400 тысяч личного состава, недооценивать это нельзя", — сказал он.

По некоторым данным, начаться обещанное контрнаступление ВСУ могут уже в конце апреля.