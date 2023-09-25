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Неделя с 25 сентября подложит всем свинью: синоптики резко изменили прогноз

Неделя с 25 сентября подложит всем свинью: синоптики резко изменили прогноз

Фото: открытые источники

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Российские синоптики скорректировали прогноз на ближайшие дни на наступившей трудовой неделе. Как пишет PRIMPRESS, ждут, как обычно, климатические кошмары и катаклизмы. Во всех регионах России. Но в первую очередь готовиться к кардинальной смене погоды стоит центральной части страны.

Резко придет похолодание. В Москве 25 сентября столбики термоментров упадут сразу на 6 градусов.

"Но для многих это все равно будет как подложенная свинья, потому что люди уже успели привыкнуть к столь сильному теплу", - пишет издание.

Стоит ждать похоложания и в Петербурге, который успел установить несколько погодных рекордов по теплу.
А наиболее сильные ночные холода придут в Сибирь.

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