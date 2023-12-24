«Неделя с 25 декабря нас всех подставит»: синоптики заявили, к чему готовиться

Синоптики предупредили о грядущих погодных колебаниях, которые ожидаются на последней неделе декабря. Это может привести к неприятным сюрпризам для людей перед новогодними праздниками. В разных частях России эти изменения будут проявляться по-разному. Данные приводит PRIMPRESS.



На Урале ожидаются серьезные температурные аномалии. В начале недели температура будет выше климатической нормы, около нуля или минус одного градуса в Екатеринбурге, с мокрым снегом или дождем. Однако к концу недели ситуация изменится, и ожидается обвал холода с температурой до минус 25 градусов. Дождь сменится на снег.



В Сибири также будет необычная неделя. После 30-градусных морозов, столбики термометров в Новосибирске поднимутся до плюс 2 градусов, но спустя несколько дней резко упадут до минус 25-28 градусов.Северо-западные регионы России также ожидают возвращение морозов. В Санкт-Петербурге, где ранее была плюсовая температура, перед новогодними каникулами ожидается минус 14 градусов.