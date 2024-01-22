«Неделя с 22 января задаст жару»: синоптики резко изменили прогноз

Прогноз метеорологов на текущую неделю, начиная с 22 января, предвещает резкие изменения в погоде, и синоптики называют этот период настоящим климатическим безумием. Согласно данным PRIMPRESS и специалистов Gismeteo, эти изменения охватят многие крупные регионы России, проявляясь с особой интенсивностью в середине недели.

Основные прогнозы указывают на мощную волну тепла в центральных регионах России. После аномальных морозов, характерных для начала января, ожидается резкое повышение температуры. В Москве, например, синоптики прогнозируют быстрый рост температуры с понедельника вечером. Вторник ожидается с минус одним градусом днем, в то время как среда и четверг станут самыми теплыми днями года с температурой до плюс двух градусов. Такие резкие изменения приведут к активному таянию накопившегося снега.

В северо-западных регионах страны ситуация станет еще более необычной. В Санкт-Петербурге, например, температурная разница между выходными и вторником будет колоссальной: с минус 19 градусов в субботу к плюс трём градусам во вторник. При этом в обеих столицах будут осадки, но уже в виде смеси дождя и снега или даже дождя, а не снега, как ранее.