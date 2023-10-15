«Неделя с 16 октября принесет всем подлянку»: синоптики неожиданно изменили прогноз

Российские синоптики заявили, что с 16 октября погода разительно изменится. И россияне могут столкнуться с новой климатической аномалией. Об этом рассказал ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, его цитирует PRIMPRESS.

В основном это коснется жителей средней полосы. Начнет сильно холодать уже в ночь на понедельник, и арктическое вторжение принесет продолжительное и существенное похолождание.

По словам Тишковца, температура будет неуклонно ползти вниз, и в понедельник термометры покажут 4-9 градуса тепла, ко вторнику - около 0.

Осадки станут постоянными и ежедневными. Во вторник могут пройти мокрые снегопады.

На дорогах образуется гололедица.