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Небывалые морозы и огромные снегопады: долгосрочный прогноз погоды на зиму 2024-2025

По мере приближения холодных месяцев, специалис...

obruchev.mos.ru

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По мере приближения холодных месяцев, специалисты уже предрекают, что предстоящая зима в России обещает быть одной из самых суровых за последние годы. По информации от экспертов, столкнуться с аномальным холодом и обильными снегопадами придется многим регионам страны.

Доктор географических наук Юрий Алексеев и синоптик Александр Ильин предоставили анализ, согласно которому сезон 2024-2025 годов будет не просто морозным, но и исключительно снежным. Самые резкие колебания температуры ожидаются в декабре, январе и феврале, что ставит нас перед перспективой длительных периодов сильных морозов, сменяющихся короткими оттепелями.

Жители северных регионов, включая Якутию, должны готовиться к тому, что морозы могут наступить уже в ноябре с температурами до -35 градусов. Подобные условия требуют особого внимания к подготовке жилища и автомобиля к зиме, а также усиленной заботы о здоровье.

В Центральной России и на Северо-Западе также прогнозируются аномально низкие температуры. В регионах, таких как Москва и Санкт-Петербург, снежные покровы могут достигнуть рекордных высот, что потребует дополнительных мер по очистке дорог и поддержанию работоспособности всех систем жизнеобеспечения.

Снег начнет покрывать европейскую часть страны уже в начале октября, если преобладающие воздушные массы окажутся достаточно холодными. Это станет началом одного из самых тяжелых испытаний для коммунальных служб и дорожных агентств за последние годы.

Подготовка к зиме должна начаться заблаговременно. Эксперты советуют утеплять дома, проверять системы отопления и подготавливать транспорт к экстремальным условиям. Важно также запастись необходимыми продуктами и медикаментами, особенно в удаленных и труднодоступных районах.

Зима 2024-2025 годов обещает стать не только испытанием для инфраструктуры, но и проверкой нашей способности адаптироваться к изменениям климата и их последствиям. Все мы должны быть готовы к предстоящим вызовам и работать вместе, чтобы минимизировать риски и защитить наше общество от возможных бедствий, пишет ngzt.ru.

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