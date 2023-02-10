"Не заслуживает снисхождения": присяжные не пожалели Фургала, ему вынесли суровый приговор

Экс-губернатора Хабаровского края за убийства отправили в колонию на 22 года

Люберецкий горсуд Московской области приговорил к 22 годам лишения свободы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за организацию двух убийств и покушение на конкурентов в 2004-2005 годах. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на Генпрокуратуру.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые посчитали, что Фургал не заслуживает снисхождения.

С экс-губернатора снято обвинение в незаконном приобретении оружия в связи с истечением срока давности. Адвокат Фургала заявил о намерении обжаловать приговор и добиваться полного оправдания. Трое остальных фигурантов дела получили от 9,5 до 21 года колонии.

Экс-губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года. После этого Приморский край сотрясла волна протестов в поддержку Фургала.

