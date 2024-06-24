Не загружайте ни в коем случае: Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store
Маргарита Русина
Важное предупреждение от Сбербанка: обнаружено фальшивое приложение в магазине приложений App Store.
Как сообщает пресс-служба банка, хакеры создали приложение, которое именуется как "Сбер: Новый доступ в Сбол". Это является фейком. Сбербанк уже обратился с запросом на блокировку этого приложения и призывает своих клиентов быть осторожными и не загружать его.
Всем пользователям приложения от Сбера рекомендуется перепроверять поступающуе сведения о приложениях путем проверки на сайтах банка или в его официальных каналах, чтобы избежать подобных мошеннических схем.
Новое приложение под названием "Умный Онлайн" было представлено в представительстве банка утром 18 июня. Оно выходит на рынок как образовательное приложение о финансах, несмотря на то, что оно уже доступно для скачивания в App Store. Банк регулярно публикует свои программы в App Store и Google Play, не обращая внимания на санкции со стороны США и ЕС, сообщате Ведомости.
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