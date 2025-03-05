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Не вздумайте запрашивать чек в банкомате: вот чем все закончиться - всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз с марта 2025

Профессор Вадим Виноградов дал советы по безопа...

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Профессор Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, обратил внимание на опасности, связанные с неправильным использованием банкоматов. Он подчеркнул, как важно соблюдать осторожность при работе с банкоматами и чеками, чтобы избежать утраты личных данных и финансовых средств.

Чеки, выданные банкоматом, могут содержать информацию, такую как последние цифры карты, сумма снятия наличных и текущий баланс счета. Мошенники могут использовать эти данные в своих целях. Чтобы избежать неприятных ситуаций, эксперт рекомендует надежно утилизировать чеки, разрывая их на мелкие кусочки или используя шредер.

В спешке многие забывают нажать кнопку «Завершить» на банкомате, что оставляет устройство активным. Это создает риск, что следующий пользователь получит доступ к вашим данным. Оставление карты в банкомате представляет собой особенно большой риск, так как злоумышленники могут воспользоваться ею для снятия средств.

Мошенники часто используют отвлекающие маневры. Пока один человек отвлекает вас, другой может осуществить незаконные действия. Поэтому всегда следует быть настороженным и избегать общения с незнакомцами вблизи банкоматов. В случае подозрительных ситуаций, необходимо немедленно прекратить операцию.

Эксперт советует использовать только проверенные банкоматы, предпочтительно находящиеся в банках или крупных торговых центрах. Также важно осматривать устройства на предмет подозрительных элементов, таких как накладки или скрытые камеры. Регулярная смена пин-кодов поможет улучшить защиту ваших финансовых операций.

Для онлайн-покупок Виноградов рекомендует использовать виртуальные карты с ограниченным лимитом, что поможет минимизировать риски потери средств. Эти меры обеспечат дополнительную безопасность ваших финансов, сообщает progorodsamara.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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