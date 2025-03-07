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Не вздумайте запрашивать чек в банкомате: вот чем все может закончиться - всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз уже с марта 2025

Профессор Вадим Виноградов предупреждает о риск...

habr.com

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Профессор Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, предупредил о рисках, связанных с неправильным использованием банкоматов.

Он подчеркнул, что невнимательное обращение с этим устройством может привести к утрате личных данных и денежных средств.

Ошибки пользователей банкоматов

  • Неправильное обращение с чеками: Банковские чеки могут содержать конфиденциальную информацию, такую как последние цифры карты, сумма снятия и баланс. Чтобы избежать их попадания в руки мошенников, чеки нужно уничтожать перед утилизацией, разрывая их или используя шредер.
  • Забытый активный сеанс: Порой, спеша, пользователи забывают завершить сессию, не нажав кнопку «Завершить». Это даёт следующему человеку доступ к личному счёту.
  • Оставленная карта: Если карта остаётся в банкомате, злоумышленники могут использовать её для снятия средств.
  • Мошеннические схемы: Мошенники часто используют отвлекающие манёвры — один из них заводит разговор, а другой вмешивается в процесс, совершая операцию от имени клиента.

Как обезопасить себя?

  1. Выбирать надёжные банкоматы: Лучше использовать устройства, расположенные в банках или крупных торговых центрах, где уровень безопасности выше.
  2. Проверка устройства: Перед использованием стоит осматривать банкомат на наличие подозрительных элементов, таких как накладки или скрытые камеры.
  3. Регулярно менять ПИН-код: Это дополнительная мера защиты от несанкционированного доступа к счёту.
  4. Использовать виртуальные карты: Для онлайн-покупок рекомендуется применять виртуальные карты с ограниченным балансом, чтобы снизить риски потерь.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить безопасность ваших финансов при использовании банкоматов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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