Не вздумайте запрашивать чек в банкомате: вот чем все может закончиться - всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз уже с марта 2025
habr.com
Профессор Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, предупредил о рисках, связанных с неправильным использованием банкоматов.
Он подчеркнул, что невнимательное обращение с этим устройством может привести к утрате личных данных и денежных средств.
Ошибки пользователей банкоматов
- Неправильное обращение с чеками: Банковские чеки могут содержать конфиденциальную информацию, такую как последние цифры карты, сумма снятия и баланс. Чтобы избежать их попадания в руки мошенников, чеки нужно уничтожать перед утилизацией, разрывая их или используя шредер.
- Забытый активный сеанс: Порой, спеша, пользователи забывают завершить сессию, не нажав кнопку «Завершить». Это даёт следующему человеку доступ к личному счёту.
- Оставленная карта: Если карта остаётся в банкомате, злоумышленники могут использовать её для снятия средств.
- Мошеннические схемы: Мошенники часто используют отвлекающие манёвры — один из них заводит разговор, а другой вмешивается в процесс, совершая операцию от имени клиента.
Как обезопасить себя?
- Выбирать надёжные банкоматы: Лучше использовать устройства, расположенные в банках или крупных торговых центрах, где уровень безопасности выше.
- Проверка устройства: Перед использованием стоит осматривать банкомат на наличие подозрительных элементов, таких как накладки или скрытые камеры.
- Регулярно менять ПИН-код: Это дополнительная мера защиты от несанкционированного доступа к счёту.
- Использовать виртуальные карты: Для онлайн-покупок рекомендуется применять виртуальные карты с ограниченным балансом, чтобы снизить риски потерь.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить безопасность ваших финансов при использовании банкоматов.
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