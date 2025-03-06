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Не вздумайте запрашивать чек в банкомате: вот чем все может закончиться - всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз с марта 2025

Эксперт предупредил о рисках при использовании ...

hi-tech.mail.ru

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Профессор Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, предупредил о рисках, связанных с невнимательным обращением с банкоматами. Он отметил, что несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к утрате личных данных и денежных средств.

Какие ошибки совершают пользователи банкоматов?

Неправильное обращение с чеками. Банковские чеки могут содержать конфиденциальную информацию — последние цифры карты, сумму снятия и баланс. Чтобы исключить их попадание к мошенникам, следует уничтожать чеки перед утилизацией, разрывая их или используя шредер.

  • Забытый активный сеанс. Часто пользователи, спеша, не нажимают кнопку «Завершить», что позволяет следующему человеку получить доступ к их счету.
  • Оставленная карта. Если пластик остаётся в банкомате, злоумышленники могут воспользоваться им для снятия денег.
  • Мошеннические схемы. Воры часто отвлекают клиентов — один заводит разговор, пока другой незаметно вмешивается в операцию.

Как обезопасить себя?

  • Выбирать надёжные банкоматы, расположенные в банках или крупных торговых центрах.
  • Перед операцией проверять устройство на наличие подозрительных элементов (накладок, скрытых камер).
  • Регулярно менять ПИН-код для дополнительной защиты.
  • Для онлайн-покупок использовать виртуальные карты с ограниченным балансом, чтобы минимизировать возможные потери.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить безопасность ваших финансов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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