Не вздумайте запрашивать чек в банкомате: вот чем все может закончиться - всех, кто снимает наличные, ждет сюрприз с марта 2025
hi-tech.mail.ru
Профессор Вадим Виноградов, декан юридического факультета НИУ ВШЭ, предупредил о рисках, связанных с невнимательным обращением с банкоматами. Он отметил, что несоблюдение элементарных правил безопасности может привести к утрате личных данных и денежных средств.
Какие ошибки совершают пользователи банкоматов?
Неправильное обращение с чеками. Банковские чеки могут содержать конфиденциальную информацию — последние цифры карты, сумму снятия и баланс. Чтобы исключить их попадание к мошенникам, следует уничтожать чеки перед утилизацией, разрывая их или используя шредер.
- Забытый активный сеанс. Часто пользователи, спеша, не нажимают кнопку «Завершить», что позволяет следующему человеку получить доступ к их счету.
- Оставленная карта. Если пластик остаётся в банкомате, злоумышленники могут воспользоваться им для снятия денег.
- Мошеннические схемы. Воры часто отвлекают клиентов — один заводит разговор, пока другой незаметно вмешивается в операцию.
Как обезопасить себя?
- Выбирать надёжные банкоматы, расположенные в банках или крупных торговых центрах.
- Перед операцией проверять устройство на наличие подозрительных элементов (накладок, скрытых камер).
- Регулярно менять ПИН-код для дополнительной защиты.
- Для онлайн-покупок использовать виртуальные карты с ограниченным балансом, чтобы минимизировать возможные потери.
Соблюдение этих простых правил поможет сохранить безопасность ваших финансов.
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