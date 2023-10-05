Не вздумайте в день Иона и Фоки спать до обеда: народные приметы на 5 октября

5 октября православные вспоминают мученика Фоку и пророка Иону. На Руки праздник так называли - Фока и Ионга или Листопадная.

Сегодня предки не советовали ловить и есть рыбу, чтобы не стать несчастным. Запрещалось спать до обеда, в противном случае любитель поспать мог обнищать и нуждаться потом долгое время.

На Фоку и Иону запрещалось спать в чужой постели, чтобы не забрать себе недуги и проблемы ее хозяина.

Также следили за приметами: если на березе еще есть листья, скорого снега можно пока не ожидать.

