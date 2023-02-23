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· Регина Шигабетдинова

«Не вздумайте привязывать карту»: Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Покупателей Wildberries, Ozon и AliExpress призвали не привязывать свою основную банковскую карту к личному кабинету на маркетплейсах
«Не вздумайте привязывать карту»: Росконтроль предупредил всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Фото: dubna.ru

Специалисты Росконтроля сделали предупреждение для граждан, которые покупают товары в популярных интернет-магазинах. Покупателей призвали не привязывать свою основную банковскую карту к личному кабинету на маркетплейсах, поскольку в этом заключаются определенные риски. А для оплаты лучше использовать другие инструменты, передает PRIMPRESS.

Как рассказали специалисты, мошенники продолжают придумывать все новые способы кражи денег с банковских карт россиян. Для этого злоумышленники стали использовать популярные онлайн-площадки, где уже давно привыкли приобретать повседневные товары многие граждане. Речь идет как о самых крупных площадках, например, Wildberries, Ozon и AliExpress, так и других интернет-магазинах. При этом сами маркетплейсы надежно защищают данные своих пользователей, но клиенты зачастую могут сами передать данные своей банковской карты, которая привязана к личному кабинету. Или же мошенники могут обманом получить доступ к личному кабинету покупателя.

В связи с этим специалисты советуют не привязывать свою основную банковскую карту для покупок в интернет-магазинах. Особенно это касается зарплатной карты. Ведь если мошенник украдет реквизиты такого счета, он сможет списать оттуда большие суммы, пока владелец не заблокирует карту. По словам специалистов, для покупок в Сети лучше всего использовать виртуальную карту, на которой не будут находиться постоянно деньги, а средства можно будет класть туда по мере необходимости приобретения товаров. Также можно использовать электронные кошельки, откуда будет сложнее украсть денежные средства.

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