Не вздумайте привязывать банковскую карту: Росконтроль предупредил всех тех , кто покупает на Wildberries и Ozon
dzen.ru
Росконтроль выпустил срочное предупреждение для всех, кто совершает покупки в крупных онлайн-маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon.
Ведомство настоятельно рекомендует покупателям избегать оплаты покупок с помощью банковских карт из-за новой угрозы мошенничества.
Контекст угрозы
С удобством и быстротой онлайн-транзакций, многие покупатели предпочитают использовать свои зарплатные карты для оплаты товаров на платформах. Однако это стало основой для новой схемы мошенничества, в которой злоумышленники, взламывая официальные аккаунты маркетплейсов, рассылают поддельные уведомления о скидках.
Как действуют мошенники
Потребителям могут приходить сообщения с предложениями о «временных максимальных скидках», с требованием оплатить товар непосредственно на карту отправителя для получения скидки. Как только деньги переведены, они исчезают, а обещанный товар так и не доставляется.
Рекомендации Росконтроля
Эксперты утверждают, что ни один официальный интернет-магазин не будет запрашивать оплату напрямую через перевод на банковскую карту для реализации скидок. Росконтроль призывает потребителей игнорировать такие предложения и прекращать любое общение, если просят осуществить платёж за товары этим способом. В случае получения подозрительных сообщений лучше всего связаться с продавцом через официальные каналы.
Действия при подозрительных предложениях
Если вы столкнулись с подозрительной активностью или предложениями, немедленно прекратите общение и обратитесь к официальной службе поддержки магазина. Это поможет не только защитить ваши финансы, но и уведомить магазин о потенциальной угрозе для других клиентов, сообщает progorodsamara.ru.
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