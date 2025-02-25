Не вздумайте привязывать банковскую карту: Росконтроль предупредил всех тех , кто покупает на Wildberries и Ozon

Росконтроль выпустил срочное предупреждение для всех, кто совершает покупки в крупных онлайн-маркетплейсах, таких как Wildberries и Ozon.

Ведомство настоятельно рекомендует покупателям избегать оплаты покупок с помощью банковских карт из-за новой угрозы мошенничества.

Контекст угрозы

С удобством и быстротой онлайн-транзакций, многие покупатели предпочитают использовать свои зарплатные карты для оплаты товаров на платформах. Однако это стало основой для новой схемы мошенничества, в которой злоумышленники, взламывая официальные аккаунты маркетплейсов, рассылают поддельные уведомления о скидках.

Как действуют мошенники

Потребителям могут приходить сообщения с предложениями о «временных максимальных скидках», с требованием оплатить товар непосредственно на карту отправителя для получения скидки. Как только деньги переведены, они исчезают, а обещанный товар так и не доставляется.

Рекомендации Росконтроля

Эксперты утверждают, что ни один официальный интернет-магазин не будет запрашивать оплату напрямую через перевод на банковскую карту для реализации скидок. Росконтроль призывает потребителей игнорировать такие предложения и прекращать любое общение, если просят осуществить платёж за товары этим способом. В случае получения подозрительных сообщений лучше всего связаться с продавцом через официальные каналы.

Действия при подозрительных предложениях

Если вы столкнулись с подозрительной активностью или предложениями, немедленно прекратите общение и обратитесь к официальной службе поддержки магазина. Это поможет не только защитить ваши финансы, но и уведомить магазин о потенциальной угрозе для других клиентов, сообщает progorodsamara.ru.