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Не вздумайте брать даже по скидке: Росконтроль назвал марки кофе, в которых совсем нет кофеина

Не вздумайте брать даже по скидке: Росконтроль назвал марки кофе, в которых совсем нет кофеина

lerablog.org

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Организация Росконтроль провела анализ растворимого кофе, и в результате определенные марки были признаны фальшивкой, которые эксперты советуют обходить стороной, передает PRIMPRESS.

Лучшими брендами, согласно экспертам, оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, а также российские марки «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта». Эти марки были признаны высококачественными и безопасными для употребления.

Вместе с тем бренды MacCoffee Favorite, Italica, «Фаворит» и были внесены в список нерекомендованных для покупки из-за признаков фальсификации. Росконтроль заявил, что продукция этих марок не соответствует названию «кофе», так как состоит из растительного сырья другого происхождения, такого как зерна злаковых культур или цикорий. При этом в составе продукта содержание обнаруженных ингредиентов указано не было, что в свою очередь является грубым нарушением Государственных стандартов и обманов потребителя. Покупателям рекомендуется избегать этих марок, даже если они предлагаются по акции.

Напомним, что ранее специалисты Роскачества провели проверку шоколада отечественного производства и назвали лучшие бренды, которые соответствуют ГОСТ и безопасны для употребления в пищу. К ним относятся «Аленка» и «Коркунов», «Победа Вкуса», «Яшкино» и «Конфил».

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