Не вылечат, а только навредят: в России участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

За последние годы в России заметно увеличилось число заболеваний печени, связанных не с алкоголем, как раньше, а с приёмом биологически активных добавок. Люди всё чаще воспринимают БАДы как полноценные лекарства и принимают их без назначения врача — что может привести к серьёзным последствиям.

Почему это опасно

Как объясняет председатель профильного комитета Сергей Леонов, к производству БАДов предъявляются куда менее жёсткие требования, чем к медикаментам. Им не нужно проходить клинические испытания, и их регистрация проще. Он напомнил о недавнем случае, когда на маркетплейсах продавались добавки, уже вызвавшие массовые отравления в Японии. Хотя в России они не были официально зарегистрированы, запретить их удалось только через суд.

Что изменится

Чтобы защитить покупателей, власти планируют ввести более жёсткий контроль:

Роспотребнадзор получит право блокировать сайты с запрещёнными добавками без суда — по досудебному порядку.

Назначение БАДов врачами будет возможно только из одобренного Минздравом перечня — и лишь как дополнение к основному лечению.

Что это даст

Новые меры помогут быстрее изымать опасные добавки из оборота и снизить риск отравлений. Также это повысит ответственность врачей и даст пациентам больше уверенности в безопасности назначаемых средств., пишет источник.