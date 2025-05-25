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Не вылечат, а только навредят: в России участились случаи поражения печени из-за приёма БАДов

За последние годы в России заметно увеличилось ...

life.ru

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За последние годы в России заметно увеличилось число заболеваний печени, связанных не с алкоголем, как раньше, а с приёмом биологически активных добавок. Люди всё чаще воспринимают БАДы как полноценные лекарства и принимают их без назначения врача — что может привести к серьёзным последствиям.

Почему это опасно

Как объясняет председатель профильного комитета Сергей Леонов, к производству БАДов предъявляются куда менее жёсткие требования, чем к медикаментам. Им не нужно проходить клинические испытания, и их регистрация проще. Он напомнил о недавнем случае, когда на маркетплейсах продавались добавки, уже вызвавшие массовые отравления в Японии. Хотя в России они не были официально зарегистрированы, запретить их удалось только через суд.

Что изменится

Чтобы защитить покупателей, власти планируют ввести более жёсткий контроль:

  • Роспотребнадзор получит право блокировать сайты с запрещёнными добавками без суда — по досудебному порядку.

  • Назначение БАДов врачами будет возможно только из одобренного Минздравом перечня — и лишь как дополнение к основному лечению.

Что это даст

Новые меры помогут быстрее изымать опасные добавки из оборота и снизить риск отравлений. Также это повысит ответственность врачей и даст пациентам больше уверенности в безопасности назначаемых средств., пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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