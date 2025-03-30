Не выбрасываю, а сразу сбрасываю в огород: летом огурцы собираю целыми ведрами

Чтобы огурцы давали хороший урожай, их нужно регулярно подкармливать. Один из проверенных народных способов — использовать картофельные очистки. В них содержатся крахмал, глюкоза и органические кислоты, которые полезны для роста растений.

Очистки сначала хорошо промывают от грязи и сушат. Так в них сохраняются витамины, соли и крахмал. Всё это помогает огурцам лучше развиваться.

Для приготовления удобрения очистки измельчают в кофемолке до порошка. Его заливают кипятком — это помогает уничтожить возможные болезни. Смесь настаивают несколько часов, после чего гущу добавляют в лунки при посадке рассады — как в открытом грунте, так и в теплице.

Есть и другой способ: высушенные очистки заливают кипятком, дают им набухнуть, а затем превращают в кашицу. Её также можно положить в лунки при посадке или использовать для уже подросших растений. В этом случае кашицу аккуратно закапывают рядом с корнями и слегка присыпают землёй. Такая подкормка ускоряет рост огурцов и способствует раннему урожаю