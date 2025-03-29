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Не выбрасываю, а сразу отношу на огород: летом огурцы собираю целыми ведрами

Чтобы огурцы радовали хорошим урожаем, им нужна...

короваму.рф

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Чтобы огурцы радовали хорошим урожаем, им нужна регулярная подкормка. Один из проверенных народных способов — использование картофельных очисток, которые богаты крахмалом, глюкозой и органическими кислотами, полезными для роста растений.

Пучковые огурцы: как собрать до 400 плодов с одного куста

Очистки от картофеля сначала тщательно промывают от остатков земли и затем высушивают. В таком виде они хорошо хранятся, при этом сохраняются витамины, крахмал и соли, которые благотворно влияют на развитие огурцов.

Для приготовления подкормки очистки измельчают в кофемолке до порошка, заливают кипятком и оставляют настаиваться на несколько часов. Это помогает избавиться от возможных болезней, вроде фитофтороза. Полученную массу добавляют в лунки при посадке рассады как в теплице, так и в открытом грунте.

Подкормка смородины и огурцов — один продукт на два результата

Есть и другой способ подкормки огурцов теми же картофельными очистками. Высушенные шкурки заливают кипятком, дают им разбухнуть, затем разминают до состояния кашицы. Эту массу также можно закладывать в лунки при посадке.

Кроме того, ею подкармливают уже взрослые растения. Кашицу аккуратно вкапывают рядом с корнями и слегка присыпают землей. Такая натуральная подкормка стимулирует рост огурцов и ускоряет появление первых плодов.

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