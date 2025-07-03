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Не всё, что кажется солью: 5 опасных марок поваренной соли по версии Роскачества

В недавнем исследовании соли были выявлены нару...

progorodsamara.ru

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Неправильная маркировка и состав: 5 марок соли, которые не стоит покупать

Недавнее исследование соли показало, что несколько популярных брендов вводят потребителей в заблуждение. Ошибки касаются как состава, так и маркировки продукции. Роскачество выявило несколько брендов, продукция которых не соответствует заявленным стандартам, что вызывает обеспокоенность среди покупателей.

Место производства не всегда соответствует действительности

Многие производители на упаковке указывают регион, который не имеет отношения к реальному месту добычи соли. Это создаёт недопонимание среди потребителей, так как соль может поступать с других мест, а не из заявленных источников. Продукция брендов «Соль» и «Atlantika» выделяется честностью в вопросах указания места производства.

Неясная информация на упаковке: соль "без ГМО"

В последние годы на упаковках соли всё чаще появляется надпись «без ГМО», что, по сути, является маркетинговым ходом. Соль по своей природе не может содержать генно-модифицированные организмы, и такие заявления могут вводить в заблуждение покупателей, заставляя их считать продукт более безопасным или полезным.

Морская соль или не совсем морская?

Некоторые бренды маркируют свою продукцию как «морскую», хотя она произведена в регионах, не имеющих доступа к морю. Это нарушает нормы, ведь настоящая морская соль должна извлекаться через испарение морской воды.

Какие бренды оказались в центре скандала?

Роскачество выявило несколько брендов, которые не соответствуют нормам:

  • Торговый дом Соль: низкое содержание йода и ненадежная информация.

  • Валетек: фактическое содержание йода меньше заявленного.

  • Белёк: превышение уровня нерастворимых веществ.

  • Crista: содержание хлорида натрия превышает норму.

  • Салина: несоответствие размера гранул стандартам.

Как избежать покупки некачественной соли?

Чтобы избежать некачественной продукции, всегда внимательно читайте информацию на упаковке, проверяйте состав и место производства. Будьте осторожны с заявлением о «морской» соли и «без ГМО», ведь эти надписи не всегда подтверждаются фактами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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