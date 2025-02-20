Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: простой способ при варке — в разы вкуснее, сочнее и не пахнет на весь дом
dzen.ru
Свекла — один из самых здоровых и популярных корнеплодов, который традиционно ассоциируется с длительной варкой и интенсивным запахом во время приготовления.
Однако современные кулинарные методы позволяют значительно упростить этот процесс, делая его быстрее, проще и приятнее. Сегодня мы расскажем вам о методе варки свеклы, который займет всего 15 минут и избавит ваш дом от неприятного запаха.
Почему традиционный метод не идеален
Традиционно свеклу варят в течение одного-двух часов, что зачастую приводит к потере многих полезных веществ, а также к распространению характерного землистого запаха по кухне и дому. Это может быть неудобно для многих, к тому же длительное варево требует не только времени, но и затрат энергии.
Как варить свеклу за 15 минут
Новый метод приготовления свеклы включает использование мультиварки или скороварки, которые сокращают время приготовления благодаря высокому давлению внутри аппарата.
Вот как это делается:
- Подготовка: Тщательно мойте свеклу под проточной водой, удаляя все загрязнения.
- Настройка устройства: Поместите свеклу в мультиварку или скороварку. Добавьте достаточное количество воды, чтобы она покрыла свеклу.
- Варка: Выставите таймер на 15 минут на режиме «высокого давления». Если используете мультиварку с функцией скороварки, выберите соответствующий режим.
- Охлаждение: После завершения варки дайте давлению внутри аппарата естественно снизиться перед тем, как открывать крышку.
Преимущества метода
- Быстрота: Время приготовления сокращается с нескольких часов до 15 минут.
- Сохранение питательных веществ: Благодаря более короткому времени приготовления, свекла сохраняет больше витаминов и минералов.
- Отсутствие запаха: Закрытая система мультиварки или скороварки предотвращает распространение запахов.
- Легкость в приготовлении: Не требует постоянного внимания и контроля процесса.
Этот метод делает свеклу не только более вкусной и сочной, но и упрощает процесс ее приготовления, делая его более приятным и менее времязатратным.
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