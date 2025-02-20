Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: простой способ при варке — в разы вкуснее, сочнее и не пахнет на весь дом

Свекла — один из самых здоровых и популярных корнеплодов, который традиционно ассоциируется с длительной варкой и интенсивным запахом во время приготовления.

Однако современные кулинарные методы позволяют значительно упростить этот процесс, делая его быстрее, проще и приятнее. Сегодня мы расскажем вам о методе варки свеклы, который займет всего 15 минут и избавит ваш дом от неприятного запаха.

Почему традиционный метод не идеален

Традиционно свеклу варят в течение одного-двух часов, что зачастую приводит к потере многих полезных веществ, а также к распространению характерного землистого запаха по кухне и дому. Это может быть неудобно для многих, к тому же длительное варево требует не только времени, но и затрат энергии.

Как варить свеклу за 15 минут

Новый метод приготовления свеклы включает использование мультиварки или скороварки, которые сокращают время приготовления благодаря высокому давлению внутри аппарата.

Вот как это делается:

Подготовка: Тщательно мойте свеклу под проточной водой, удаляя все загрязнения.

Настройка устройства: Поместите свеклу в мультиварку или скороварку. Добавьте достаточное количество воды, чтобы она покрыла свеклу.

Варка: Выставите таймер на 15 минут на режиме «высокого давления». Если используете мультиварку с функцией скороварки, выберите соответствующий режим.

Охлаждение: После завершения варки дайте давлению внутри аппарата естественно снизиться перед тем, как открывать крышку.

Преимущества метода

Быстрота: Время приготовления сокращается с нескольких часов до 15 минут.

Сохранение питательных веществ: Благодаря более короткому времени приготовления, свекла сохраняет больше витаминов и минералов.

Отсутствие запаха: Закрытая система мультиварки или скороварки предотвращает распространение запахов.

Легкость в приготовлении: Не требует постоянного внимания и контроля процесса.

Этот метод делает свеклу не только более вкусной и сочной, но и упрощает процесс ее приготовления, делая его более приятным и менее времязатратным.