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Не варю свеклу часами — хватает 15 минут: простой лайфхак при варке — в разы вкуснее, сочнее и не пахнет на на весь дом

Откройте для себя простой лайфхак, который позв...

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Варка свеклы — это долгий процесс, который часто сопровождается неприятным запахом, распространяющимся по всему дому.

Однако существует простой и эффективный способ, который позволит вам получить идеально вареную свеклу за 15 минут без лишних хлопот и запахов.

Что вам потребуется

Для этого метода вам понадобится обычная мультиварка или скороварка. Использование этих кухонных приборов значительно ускоряет процесс приготовления и помогает сохранить вкус, цвет и питательные вещества свеклы.

Шаги приготовления

  • Подготовка свеклы: Тщательно вымойте свеклу под проточной водой, удаляя все загрязнения и остатки земли. Не нужно обрезать хвостики или корешки, чтобы избежать потери цвета и соков.

Варка:

  • Поместите свеклу в мультиварку или скороварку.
  • Добавьте достаточное количество воды, чтобы она покрывала свеклу.
  • Закройте крышку и установите режим «Варка под давлением» на 15 минут.

  • Охлаждение: После того как свекла будет сварена, быстро снимите давление в скороварке, чтобы остановить процесс приготовления. Это поможет сохранить яркий цвет свеклы.
  • Чистка: Остудите свеклу под холодной водой или дайте ей остыть естественным путем. Кожура после варки под давлением легко снимается.

Преимущества этого метода

  • Экономия времени: Ваша свекла будет готова всего за 15 минут.
  • Сохранение питательных веществ: Быстрое варение под давлением помогает сохранить витамины и минералы.
  • Отсутствие неприятных запахов: Закрытая система мультиварки или скороварки предотвращает распространение запахов.
  • Идеальная текстура и вкус: Свекла получается мягкой, сочной и насыщенной.

Теперь вы знаете, как приготовить свеклу быстро и без лишних проблем. Этот метод не только упрощает процесс, но и делает результат вкуснее и здоровее.

Попробуйте, и вы не пожалеете о переходе на этот способ приготовления свеклы!

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