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· 16+ · Екатерина Баранова

Не стоит варить свеклу часами — хватает всего 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом

Использование мультиварки или скороварки для ва...

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Свекла — ценный источник микроэлементов и витаминов, необходимых для здорового питания. Традиционно варка свеклы занимает много времени и оставляет после себя характерный запах, который может быть неприятен.

Однако существует метод, позволяющий приготовить свеклу всего за 15 минут, сохраняя её полезные свойства и избегая распространения запаха.

Открытие в кулинарии: скороварка изменяет правила

Ключ к быстрой и ароматной варке свеклы лежит в использовании скороварки. Этот метод сокращает время приготовления благодаря высокому давлению, под которым происходит процесс, и значительно уменьшает выделение запахов за счет герметичности устройства.

Шаги для идеальной варки свеклы в скороварке

  1. Подготовка: Тщательно очистите свеклу от грязи, не снимая кожуры. Это поможет сохранить больше витаминов и минералов внутри корнеплода.
  2. Варка: Поместите свеклу в скороварку, добавьте достаточное количество воды, чтобы она покрывала овощи. Для сохранения цвета свеклы добавьте в воду чайную ложку уксуса или лимонного сока.
  3. Настройка скороварки: Закройте скороварку и выставите таймер на 15 минут. Высокое давление внутри кастрюли ускорит процесс приготовления, а свекла станет мягкой и сочной.
  4. Завершение: После сигнала о завершении варки дайте давлению естественно снизиться перед тем, как открывать крышку. Это предотвратит резкие перепады температуры и сохранит структуру свеклы.
  5. Очистка и подача: Остудите свеклу под холодной водой и снимите кожуру. Теперь она готова к дальнейшему использованию в салатах или других блюдах.

Преимущества метода

Этот способ не только экономит время, но и помогает избежать заполнения дома неприятными запахами во время варки. Свекла, приготовленная таким образом, сохраняет больше питательных веществ и приобретает более насыщенный вкус по сравнению с традиционными методами варки.

Благодаря скороварке процесс приготовления свеклы становится быстрым, удобным и менее затратным с точки зрения времени и энергии. Этот метод позволяет наслаждаться вкусом и пользой свеклы без лишних хлопот и неприятных запахов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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