Не стоит варить свеклу часами — хватает и 15 минут: есть одна уловка при варке — выходит вкуснее, сочнее и без запаха на весь дом
povar.ru
Свекла — незаменимый ингредиент многих салатов и блюд, известный своими питательными свойствами и ярким вкусом.
Традиционно приготовление свеклы занимает несколько часов, но существует одна уловка, которая позволяет сократить время варки до 15 минут, сохраняя при этом её вкус, сочность и избавляясь от сильного запаха при готовке.
Секрет быстрого приготовления свеклы
Основной секрет заключается в использовании пароварки или мультиварки с функцией давления. Этот метод значительно ускоряет процесс варки, так как под давлением температура воды повышается, и свекла становится готовой гораздо быстрее.
Пошаговая инструкция
- Подготовка: Чисто вымойте свеклу под проточной водой, удаляя всю грязь и остатки земли. Нет необходимости очищать кожуру перед варкой, так как она помогает сохранить все соки внутри.
- Нарезка: Для ускорения варки свеклу можно нарезать на несколько крупных кусков. Это увеличит площадь поверхности и позволит теплу быстрее проникнуть внутрь.
- Готовка под давлением: Поместите свеклу в пароварку или мультиварку. Добавьте немного воды (достаточно около половины стакана), так как большинство современных устройств очень эффективно используют пар. Выставите таймер на 15 минут под высоким давлением.
- Охлаждение: После окончания варки дайте свекле немного остыть, прежде чем снимать кожуру. Это можно сделать руками или маленьким ножом, когда овощ ещё тёплый, но уже комфортный для обращения.
Преимущества этого метода
- Время: Время приготовления сокращается с часов до минут.
- Вкус и текстура: Свекла остаётся сочной и насыщенной.
- Аромат: Использование пароварки помогает избежать распространения запаха свеклы по всему дому.
- Удобство: Этот метод не требует постоянного внимания во время готовки.
Таким образом, использование пароварки или мультиварки с функцией давления является идеальным решением для быстрого приготовления свеклы, сохраняя все её полезные свойства и избавляясь от нежелательных ароматов в процессе приготовления.
Этот способ гарантирует отличный результат без лишних усилий и времени.
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