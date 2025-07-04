«Не стоит мыть мясо»: врач-токсиколог развеял мифы о приготовлении пищи

По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, несмотря на наличие патогенных микроорганизмов на сыром мясе, мытьё не способствует их удалению.

Напротив, промывание мяса может привести к распространению бактерий по кухне, включая на посуду и столешницы. Кутушов пояснил, что современные санитарные требования исключают необходимость мытья мяса, так как основным методом уничтожения патогенов является термообработка при температуре 70-75 градусов.

Это правило относится ко всем типам мяса, кроме стейков с кровью, для которых важными являются условия хранения и качество. Врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса, сразу утилизируя их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.