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«Не стоит мыть мясо»: врач-токсиколог развеял мифы о приготовлении пищи

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, почему...

onedio.com

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По словам врача-токсиколога Михаила Кутушова, несмотря на наличие патогенных микроорганизмов на сыром мясе, мытьё не способствует их удалению.

Напротив, промывание мяса может привести к распространению бактерий по кухне, включая на посуду и столешницы. Кутушов пояснил, что современные санитарные требования исключают необходимость мытья мяса, так как основным методом уничтожения патогенов является термообработка при температуре 70-75 градусов.

Это правило относится ко всем типам мяса, кроме стейков с кровью, для которых важными являются условия хранения и качество. Врач порекомендовал использовать бумажные полотенца для удаления загрязнений с мяса, сразу утилизируя их, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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