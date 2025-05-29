Не стоит даже брать билеты за бесценок: эти места в плацкартном вагоне не просто так являются худшими — «боковушки» покажутся раем

Как выбрать самое удобное место в плацкартном вагоне поезда

Поездка в плацкартном вагоне может быть комфортной, если правильно выбрать место. Некоторые полки создают неудобства из-за шума, расположения рядом с туалетом или трудного подъёма.

Стоит избегать 36-й верхней полки — там неудобно забираться, а рядом туалет и постоянное движение пассажиров. Нижние места первого купе часто заняты, а вокруг шумно из-за очереди к туалету и титану с водой. Полки с 9-й по 12-ю и 21-й по 24-ю рядом с аварийными окнами, которые летом закрыты, из-за чего бывает душно.

Лучший выбор — второе купе: меньше шума, удобное расположение относительно выхода и проводника. Можно заранее подготовиться к очереди к туалету.

Для комфорта возьмите беруши или шумоподавляющие наушники и избегайте мест у прохода и туалета.