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Не смирилась с уходом мужа из семьи: женщина убила 8-месячную дочь и себя после расставания с супругом

Жительница Белгорода убила себя и восьмимесячную дочь после ухода мужа из семьи
Не смирилась с уходом мужа из семьи: женщина убила 8-месячную дочь и себя после расставания с супругом

Фото: открытые источники

Жительница Белгорода убила себя и свою восьмимесячную дочь. По предварительной версии, россиянка пошла на такой шаг после ухода мужа из семьи, не смирившись с расставанием, сообщается в Telegram-канале Mash.

По данным издания, 27-летняя женщина недавно рассталась с супругом. Официально оформить развод пара не успела. Кроме того, россиянка страдала от послеродовой депрессии.

Тела жительницы Белгорода и ребенка были обнаружены в ванне. Рядом находились записки, адресованные родителям женщины и ее супругу.

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