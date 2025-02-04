Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Не с маслом: вот с чем нужно смешать сгущёнку, чтобы получить «божественный» крем для тортов — всего 1 минута

Откройте для себя удивительный способ приготовл...

warball.ru

Подписаться в Telegram

Если вы думаете, что приготовление великолепного крема для торта требует много времени и усилий, подготовьтесь к приятному сюрпризу.

Существует рецепт, который не только прост, но и поразительно вкусен, и всё, что вам нужно, — это сгущенное молоко и один неожиданный ингредиент.

Ингредиент, который изменит всё

Ключ к этому «божественному» крему — кокосовое масло. Да, вы не ослышались. Смешивание сгущенного молока с кокосовым маслом создает удивительно нежный и ароматный крем, который идеально подходит для любого торта или десерта.

Пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 банка сгущенного молока (около 400 г)
  • 100 г кокосового масла

Приготовление:

  • Возьмите кокосовое масло комнатной температуры.
  • В глубокой миске смешайте сгущенное молоко с кокосовым маслом.
  • Используя миксер, взбейте смесь на высокой скорости в течение 1 минуты до образования гладкой, однородной массы.

Почему это работает?

Кокосовое масло обладает уникальной способностью твердеть при низких температурах, что помогает крему хорошо держать форму после охлаждения. Сгущенное молоко добавляет сладость и кремовую текстуру, делая крем исключительно мягким и воздушным.

Преимущества этого крема

  • Быстрота приготовления: Всего минута и ваш крем готов к использованию.
  • Нежный вкус и текстура: Кокосовое масло придает легкий тропический аромат, который отлично сочетается с мягкостью сгущенного молока.
  • Универсальность: Этот крем подойдет к любым видам тортов, от классических бисквитов до экзотических десертов.

Важные советы

  • Убедитесь, что кокосовое масло мягкое, но не жидкое, чтобы крем лучше сохранил свою форму.
  • Для вариаций попробуйте добавить ванильный экстракт или цедру лимона для дополнительного аромата.

Пробуйте этот рецепт, и вы удивитесь, насколько просто может быть создание по-настоящему вкусного и роскошного крема для тортов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

Метеозависимые люди будут страдать: какие погодные сюрпризы февраль подготовил Казани

Гид по скидкам Казани

день назад

Подарки, которые запомнятся: сюрпризы для ваших близких в Казани

удаление чёрной плесени в ванной цена

Новости Татарстана

день назад

В Гидрометцентре рассказали, дойдут ли 40-градусные морозы до Татарстана

Интересное в Казани

2 дня назад

Блеск корон и бизнес-успеха: Татарстан встречает конкурс «Мисс и Миссис Бизнес 2025»

спа-маникюр спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

8 часов назад

Учебный онлайн-центр в Казани кинул студентов на деньги

Не у нас

день назад

Один человек погиб после взрыва СВУ в элитном ЖК "Алые паруса" в Москве

Не у нас

5 часов назад

В Дагестане кот Хатико больше 7 лет живёт на могиле своего хозяина

Новости Татарстана

5 часов назад

Онколог рассказал, какими видами рака чаще всего болеют жители Татарстана

Новости Казани

день назад

Казанский бар-ресторан «Doski» закрыли из-за нарушений на 90 дней
Новости Казани
день назад

В Казани с 2025 году откроют 3 недостроенных гостиницы

Наибольший спрос на гостиницы наблюдается летом...

Новости Татарстана

3 часа назад

В Кукморе 3 машины попали в аварию: пострадали женщина и 2-летний ребенок

Гид по скидкам Казани

день назад

Любоваться рассветом и танцевать под дождем: 5 незабываемых идей для свиданий в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанские мошенники угрожают госизменой для вымогательства денег

Не у нас

4 часа назад

В аэропорту Домодедово объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета
Соцсети: под окнами 9-этажки в Челнах обнаружил...
Новости Татарстана
3 часа назад

Соцсети: под окнами 9-этажки в Челнах обнаружили тело 15-летнего подростка

Новости Казани

5 часов назад

Разорвавший флаг РФ казанец получил срок

Новости Татарстана

6 часов назад

Возбуждено дело по факту гибели татарстанца после падения в колодец

Новости Казани

7 часов назад

В Казань на фестиваль приедет хип-хоп фристайлер из Японии
Гастроужин в честь дня рождения ресторана, две ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Гастроужин в честь дня рождения ресторана, две тонны сыра и фирменный рецепт: рассказываем, куда в Казани отправиться за истинной итальянской кухней