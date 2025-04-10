Не просто салат, а неописуемый кайф: нарезаем крабовые палочки и смешиваем с сыром — вкуснотища готова

Этот салат с крабовыми палочками, свежими помидорами и сыром готовится всего за 10 минут, но получается настолько вкусным, что гости просят добавки

С хозяйками поделились рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, помидоров и сыра.

Что нужно:

Крабовые палочки — 200 г

Свежие помидоры — 2–3 шт.

Твёрдый сыр — 100 г

Чеснок — 2–3 зубчика

Майонез — по вкусу

Как приготовить: