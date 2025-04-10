Не просто салат, а неописуемый кайф: нарезаем крабовые палочки и смешиваем с сыром — вкуснотища готова
recipes-home.ru
Этот салат с крабовыми палочками, свежими помидорами и сыром готовится всего за 10 минут, но получается настолько вкусным, что гости просят добавки
С хозяйками поделились рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, помидоров и сыра.
Что нужно:
- Крабовые палочки — 200 г
- Свежие помидоры — 2–3 шт.
- Твёрдый сыр — 100 г
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Майонез — по вкусу
Как приготовить:
- Крабовые палочки и помидоры нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр натрите на крупной тёрке.
- Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
- Сложите всё в миску, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
- Дайте настояться 5–10 минут, чтобы ингредиенты соединились.
- Подавайте охлаждённым — идеально подойдёт к ужину или на праздничный стол, сообщает krasnoyarskmedia.
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