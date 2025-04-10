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Не просто салат, а неописуемый кайф: нарезаем крабовые палочки и смешиваем с сыром — вкуснотища готова

Этот салат с крабовыми палочками, свежими помид...

recipes-home.ru

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Этот салат с крабовыми палочками, свежими помидорами и сыром готовится всего за 10 минут, но получается настолько вкусным, что гости просят добавки

С хозяйками поделились рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, помидоров и сыра.

Что нужно:

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Свежие помидоры — 2–3 шт.
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Майонез — по вкусу

Как приготовить:

  1. Крабовые палочки и помидоры нарежьте мелкими кубиками.
  2. Сыр натрите на крупной тёрке.
  3. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
  4. Сложите всё в миску, добавьте майонез и хорошо перемешайте.
  5. Дайте настояться 5–10 минут, чтобы ингредиенты соединились.
  6. Подавайте охлаждённым — идеально подойдёт к ужину или на праздничный стол, сообщает krasnoyarskmedia.

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