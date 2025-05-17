«Не покупайте этот чай даже по скидке»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке

Чай — один из самых привычных продуктов в рационе россиян. Однако недавняя проверка показала: даже продукция известных брендов может быть опасной для здоровья.

Эксперты протестировали чёрный и зелёный чай, как в пакетиках, так и листовой — и обнаружили серьёзные отклонения от норм.

Главные нарушения

Результаты лабораторных тестов показали:

Плесень — до 15 раз выше нормы

Несоответствие сортов и состава

Нарушения требований ГОСТа по скрутке, фракции и качеству заварки

Некоторые марки заявляют высший сорт, но по факту поставляют продукт, который не соответствует даже второму.

Антирейтинг: какие чаи подвели

1. Lipton (чёрный байховый)

Заявлен крупный лист, но в упаковке — ломаные части и черешки. Нарушения по фракции и форме.

2. Greenfield (зелёный в пакетиках)

Превышена норма плесени. Продукт потенциально опасен для здоровья.

3. Globus (чёрный цейлонский, в пакетиках)

Уровень плесени — в 2 раза выше допустимого. Настой мутный, вкус слабо выражен.

4. Basilur (зелёный в пакетиках)

Рекордсмен по нарушениям: плесени в 15 раз больше нормы.

5. «Крепкие традиции» (чёрный байховый)

Несоответствие заявленному сорту: вместо высшего — второй. Слабый аромат и бледный настой.

6. Greenfield Golden Ceylon (чёрный листовой)

Указан сорт «Букет», но вкус и аромат не дотягивают до стандарта.

Что это значит для покупателей

Некачественный чай — не только разочарование во вкусе, но и реальный риск для здоровья, особенно при высоком содержании плесени. Даже бренды, пользующиеся доверием, не гарантируют соответствия стандартам.

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