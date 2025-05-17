«Не покупайте этот чай даже по скидке»: Росконтроль назвал сразу 3 популярных бренда, которые оказались в черном списке
dybr.ru
Чай — один из самых привычных продуктов в рационе россиян. Однако недавняя проверка показала: даже продукция известных брендов может быть опасной для здоровья.
Эксперты протестировали чёрный и зелёный чай, как в пакетиках, так и листовой — и обнаружили серьёзные отклонения от норм.
Главные нарушения
Результаты лабораторных тестов показали:
- Плесень — до 15 раз выше нормы
- Несоответствие сортов и состава
- Нарушения требований ГОСТа по скрутке, фракции и качеству заварки
Некоторые марки заявляют высший сорт, но по факту поставляют продукт, который не соответствует даже второму.
Антирейтинг: какие чаи подвели
1. Lipton (чёрный байховый)
Заявлен крупный лист, но в упаковке — ломаные части и черешки. Нарушения по фракции и форме.
2. Greenfield (зелёный в пакетиках)
Превышена норма плесени. Продукт потенциально опасен для здоровья.
3. Globus (чёрный цейлонский, в пакетиках)
Уровень плесени — в 2 раза выше допустимого. Настой мутный, вкус слабо выражен.
4. Basilur (зелёный в пакетиках)
Рекордсмен по нарушениям: плесени в 15 раз больше нормы.
5. «Крепкие традиции» (чёрный байховый)
Несоответствие заявленному сорту: вместо высшего — второй. Слабый аромат и бледный настой.
6. Greenfield Golden Ceylon (чёрный листовой)
Указан сорт «Букет», но вкус и аромат не дотягивают до стандарта.
Что это значит для покупателей
Некачественный чай — не только разочарование во вкусе, но и реальный риск для здоровья, особенно при высоком содержании плесени. Даже бренды, пользующиеся доверием, не гарантируют соответствия стандартам.
Советы от экспертов:
- Читайте состав и уточняйте страну происхождения
- Избегайте чаёв с ароматизаторами и красителями
- Изучайте результаты независимых проверок
- Обращайте внимание на запах и внешний вид чая при заваривании.
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